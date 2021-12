Business news: Oman, attivi di banche islamiche superano il 15 per cento del totale nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Oman, gli attivi delle banche islamiche costituiscono il 15 per cento del totale degli attivi nel settore bancario nazionale. Lo rende noto il quotidiano omanita “Alwatan”. Secondo alcuni analisti, si tratterebbe di un risultato importante raggiunto in breve tempo, visto che le banche islamiche attive in Oman sono due (la prima fu aperta nel 2012). L’Oman è il 15mo Paese al mondo per incidenza degli attivi delle banche islamiche sul totale del settore bancario nazionale. (Res)