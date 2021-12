Business news: Cina, afflusso investimenti esteri in crescita del 15,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'afflusso di investimenti diretti all'estero (Ide) in Cina è aumentato del 15,9 per cento nei primi undici mesi dell'anno, totalizzando un valore complessivo di 163,7 mila miliardi di dollari. È quanto riferito dal ministero del Commercio, che analizza la crescita rispetto allo stesso periodo nel 2020. Lo scorso 10 dicembre il portavoce del dicastero, Gao Feng, aveva annunciato l'intenzione del governo di agevolare l'afflusso di capitale straniero nel Paese, migliorando i servizi per le imprese estere e promuovendo un ambiente commerciale competitivo. Gao aveva inoltre stimato una significativa espansione della presenza estera nel mercato cinese, prevedendo per l'anno 2021 un afflusso di Ide superiore ai 157.49 miliardi di dollari. Nel 2020, gli investimenti diretti all'estero in Cina hanno totalizzato i 156,89 miliardi di dollari, in aumento del 157,7 per cento rispetto ai 53 miliardi di dollari registrati nel 2001. (Cip)