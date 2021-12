Business news: Qatar energy e Shell firmato accordo per cooperazione nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar energy, compagnia petrolifera a gestione statale, e Shell exploration, una branca della Royal Dutch Shell, hanno raggiunto e firmato un accordo che prevede la partecipazione della compagnia qatariota alle operazioni di esplorazione ed estrazione nel Mar Rosso. Lo riferisce l’agenzia di stampa qatariota "Qna". Da quanto emerso, secondo l’accordo, Qatar energy ha acquisito il 17 per cento delle quote di partecipazione nel blocco 3 e nel blocco 4 del Mar Rosso, dove opera principalmente Shell. Dopo la cessione di parte delle quote, cambia la suddivisione partecipativa dei blocchi: nel blocco 3, il 43 per cento va alla Shell, il 17 per cento alla Qatar energy, il 30 per cento all’egiziana Tharwa e il restante dieci per cento a Bhp petroleum. Nel blocco 4, invece, la Qatar energy detiene il 17 per cento delle quote, la Shell il 21 per cento, l’emiratina Mubadala petroleoum il 27 per cento, la Bhp petroleum il 30 per cento e la Tharwa il restante dieci per cento. Il vice presidente di Shell Egypt, Khaled Kacem, ha commentato l’accordo sostenendo che "portare partner di questo calibro a lavorare con noi è un’occasione per migliorarci da un punto di vista tecnico e finanziario, visto il buon momento per gli investimenti in Egitto". Durante la scorsa settimana, Qatar energy ha firmato un accordo con ExxonMobil e il governo di Cipro per acquistare le quote partecipative del blocco 5 (al largo della costa sud-est dell’isola) – con il 60 per cento ora di proprietà della Exxon e il 40 per cento della compagnia qatariota. Si tratta quindi del secondo accordo di grande rilevanza energetica firmato dal Qatar negli ultimi giorni. (Res)