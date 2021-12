Business news: oltre 6.000 treni merci Cina-Europa hanno attraversato lo Xinjiang nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interporto di Horgos, situato nella regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha gestito quest'anno oltre 6.000 treni merci Cina-Europa. Sono gli ultimi dati forniti dalla compagnia statale China Railway Urumqi Group, che ha osservato un sensibile incremento delle attività dell'interporto. Dall'inizio del 2021, Horgos ha gestito un volume di merci pari a 8,5 milioni di tonnellate, in crescita del 38,1 per cento su base annua. Tra le 200 categorie di beni trasportati, spiccano componenti meccanici, prodotti elettronici, indumenti, elettrodomestici e beni di prima necessità. Attualmente, l'interporto mette in comunicazione 29 città cinesi con 45 città e regioni in 22 Paesi. (Cip)