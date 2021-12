Business news: la cinese Oppo presenta MariSilicon X, il primo chip di produzione propria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di smartphone Oppo ha presentato MariSilicon X, il primo chip sviluppato interamente dalla compagnia. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che il processore è stato pensato per migliorare le prestazioni di imaging sui telefoni, contendendo il primato nel settore a rivali come Huawei e Xiaomi. MariSilicon X è un'unità di elaborazione neurale (Npu), costruita utilizzando il processo di nodo a sei nanometri della compagnia Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc). Secondo Oppo, MariSilicon X consentirà ai telefoni di scattare foto con una gamma dinamica quattro volte maggiore e produrre video più chiari in ambienti bui. Il tutto con un esiguo consumo di batteria. I primi telefoni dotati del nuovo chip saranno gli smartphone della serie Find X di Oppo, che dovrebbero essere immessi nel mercato nel primo trimestre del 2022. (Cip)