Business news: Cina, commercio estero provincia Anhui cresce del 26,5 per cento

- Il valore del commercio estero della provincia di Anhui, nella Cina orientale, ha superato i 98 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2021, registrando un aumento del 26,5 per cento su base annua. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua". In particolare, le esportazioni sono cresciute del 27,5 per cento arrivando a 57,65 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono aumentate del 25,1 per cento a 40,53 miliardi di dollari. Da gennaio a novembre, gli Stati Uniti sono emersi quale primo partner commerciale della provincia, con un volume d'affari di circa 12,81 miliardi di dollari. Di poco inferiori gli scambi con Unione europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che hanno raggiunto rispettivamente valori di 12,61 miliardi di dollari e 10,96 miliardi di dollari. In crescita anche le transazioni commerciali con i Paesi aderenti all'iniziativa di connettività della Nuova via della seta (Bri), in aumento del 34,9 per cento annuo a 25,21 miliardi di dollari. (Cip)