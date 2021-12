Business news: Singapore, comunità italiana perplessa per restrizioni imposte da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità italiana a Singapore non nasconde la propria “perplessità” per la decisione del ministero della Salute di Roma d’imporre una quarantena di dieci giorni per i viaggiatori in arrivo da un Paese che è un’irrinunciabile piattaforma d’accesso per gli affari nell’intera regione del sud-est asiatico. Una scelta che da molti è ritenuta “incomprensibile”, dal momento che è stata assunta per contrastare la diffusione della nuova variante del coronavirus Omicron, di cui però nella città-Stato sono stati individuati solo pochi casi, tutti importati e isolati in aeroporto. Singapore ha inoltre un indice Rt tra i più bassi al mondo e il 96 per cento della popolazione già vaccinata contro il Covid-19. Numeri molto diversi da quelli del Regno Unito, i cui viaggiatori non saranno sottoposti alle medesime restrizioni nonostante nel Paese siano stati registrati oltre 10 mila casi legati alla variante Omicron. (Fim)