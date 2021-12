Mali: governo del Ciad invierà mille militari in più per supplire a riduzione effettivi francesi Barkhane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei nuovi equilibri militari che vanno delineandosi nel Sahel con il progressivo ritiro delle forze francesi annunciato da Macron, l'impegno del Ciad appare indispensabile per mantenere un'azione efficace di contrasto al terrorismo jihadista nella regione. Con 4 mila unità impegnate nella Forza multinazionale congiunta (Mnjtf) contro Boko Haram e circa 1.500 uomini nelle missioni Onu (di cui 700 in Mali, dove sui 12.500 militari totali è il secondo contributore dopo la Guinea), l'esercito ciadiano è infatti per Parigi un alleato imprescindibile nella lotta al terrorismo. Secondo un rapporto dell'International Crisis Group (Icg) pubblicato a gennaio scorso, il Ciad destina dal 30 al 40 per cento del proprio bilancio nazionale alla difesa. Anche secondo l'ultima nota del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) sulla spesa militare nel mondo, nel 2020 N'Djamena ha investito 323 milioni di dollari nel settore, corrispondente al 3,1 per cento del suo Pil. (segue) (Res)