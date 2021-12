Paesi Bassi: van Dissel (Rivm), variante Omicron sarà dominante entro Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del Covid-19 sarà quella dominante nei Paesi Bassi fra Natale e Capodanno. È quanto affermato da Jaap van Dissel, direttore dell’Istituto di sanità pubblica Rivm, durante la conferenza stampa con il premier Mark Rutte e il ministro della Sanità Hugo de Jonge convocata per annunciare la nuova serrata natalizia. “Ci sono ancora molte incertezze intorno a questa variante”, ha detto van Dissel. “Quello che sappiamo è che le difese a nostra disposizione proteggono meno bene contro la variante Omicron rispetto alla Delta”, ha aggiunto. "Questa è una grave battuta d'arresto. Allo stesso tempo, sappiamo che i richiami dei vaccini aiutano il sistema immunitario. Ciò significa che la protezione contro l'omicron aumenterà dopo il richiamo, non solo per quanto riguarda i contagi ma anche contro le malattie gravi". (Beb)