Paesi Bassi: Covid, da domani in vigore le nuove misure restrittive annunciate dal governo

- Da domani, domenica 19 dicembre, entrano in vigore le nuove misure restrittive anti Covid-19 annunciate dal governo dei Paesi Bassi. Le autorità invitano tutti a restare a casa il più possibile ed evitare assembramenti, oltre a mantenere una distanza di 1,5 metri nei luoghi pubblici. Limitati l’accesso di ospiti nelle abitazioni private a non più di due persone, fatta eccezione per il 24, 25 e 26 dicembre, oltre al 31 dicembre e primo gennaio, quando le persone potranno essere al massimo quattro. L'istruzione e l'assistenza extrascolastica resteranno chiuse in presenza almeno fino al 9 gennaio con alcune eccezioni, e il governo prenderà una decisione nei prossimi giorni per quanto concerne l’attività dal 10 gennaio. L’attività di ristorazione resta chiusa al pubblica, con l’unica possibilità di ritiro sul posto o ordinazione e consegna a domicilio. Chiuse anche tutte le attività commerciali non essenziali, mantenendo tuttavia operative le modalità di ritiro e consegna. Le attività essenziali, come supermercati, rivendite alimentari e farmacie, resteranno aperte sino alle 20 ma saranno accessibili con obbligo di mascherina e applicando le misure di distanziamento. Chiusi anche i luoghi di intrattenimento come cinema, musei, teatri e sale da concerto, oltre agli stadi e agli altri impianti sportivi per il pubblico. Resta consentita la possibilità di praticare attività sportiva ma nel rispetto del distanziamento e svolgendo attività all’aperto. Tali misure resteranno in vigore almeno sino al 14 gennaio. (Beb)