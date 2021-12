Business news: India, inflazione al consumo al 4,91 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo in India è salito per il secondo mese consecutivo a novembre, del 4,91 per cento su base annua, dopo il 4,48 per cento di ottobre, nonostante la riduzione delle accise sui carburanti. L’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, è del quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. L’inflazione “core”, che non tiene conto dei prezzi volatili dei prezzi dei generi alimentari e dei carburanti, è aumentata del 6,08 per cento. Oltre il 50 per cento dell’aumento dei prezzi al consumo è stato determinato da tre voci: oli commestibili (19,9 per cento), carburanti (16,9 per cento) e trasporti (15,5 per cento). (Inn)