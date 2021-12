Business news: Cina sanziona piattaforma Sina Weibo per diffusione illecita di contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di microblogging cinese Sina Weibo è stata richiamata dallo Stato per la “ripetuta pubblicazione e trasmissione di informazioni” che esulano dalle sue autorizzazioni. Lo annuncia l’Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac), l’agenzia statale deputata alla supervisione di internet e dei suoi operatori. L’Ufficio per le informazioni su internet del Cac ha imposto alla piattaforma l’”immediata rettifica” dei contenuti e ha erogato una sanzione amministrativa da 47 mila dollari a carico di Beijing Weimeng Chuangke Network Technology, l'operatore di Sina Weibo. Nel corso dell’anno la piattaforma è caduta più volte nel mirino dei regolatori statali: da gennaio a novembre 2021, ha ricevuto 44 sanzioni e altrettante multe per un importo complessivo di 78.574 dollari. A seguito del provvedimento, il responsabile dell'Ufficio per le informazioni su Internet ha ribadito che “i siti web dovrebbero adempiere seriamente alle loro principali responsabilità”. (Cip)