Business news: Toyota punta a vendere 3,5 milioni di auto elettriche entro il 2030

- Toyota Motor Corp punta a vendere 3,5 milioni di veicoli elettrici a livello globale nel 2030, nel contesto dei piani aziendali tesi a conseguire la neutralità carbonica. Il costruttore di auto giapponese ha annunciato di essere pronto a investire 70 milioni di dollari sull'elettrificazione della sua gamma di automobili entro i prossimo otto anni, introducendo sul mercato 30 modelli di vetture elettriche entro il 2030. "La situazione sul fronte energetico varia da regione a regione. Per questo motivo, Toyota intende adattare la propria offerta alla situazione e alle esigenze di ciascun Paese e regione offrendo varie scelte in termini di neutralità carbonica", ha dichiarato eri il presidente della compagnia, Akio Toyoda. Il primo costruttore di auto per volume di vendite intende anche aumentare gli investimenti destinati allo sviluppo di batterie, portandoli a 2mila miliardi di yen rispetto ai 1.500 miliardi di yen previsti in precedenza. Toyoda ha respinto le critiche giunte da più parti all'azienda, accusata di non aver investito abbastanza nella transizione verso l'elettromobilità: "Siamo seri in merito alle auto elettriche e alle auto ibride a celle di combustibile. Siamo seri anche in merito alle vetture ibride e a quelle a benzina", ha detto Toyoda, che in passato non ha nascosto le sue perplessità in merito alle modalità a suo modo di vedere troppo affrettate scelte dai governi mondiali per accelerare la transizione verso l'elettromobilità. Nei mesi scorsi Toyota ha anticipato il lancio di 15 nuovi modelli di auto elettriche entro il 2025. (Git)