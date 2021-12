Business news: Uzbekistan-Italia, tavola rotonda sulla cooperazione economica bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Uzbekistan ha collaborato con The European House-Ambrosetti all’organizzazione di una tavola rotonda che si è tenuta il 14 dicembre all’Hyatt Regency di Tashkent e che ha visto riuniti 50 tra i più importanti dirigenti delle imprese private e pubbliche del Paese. Lo riferisce la Farnesina. Obiettivo dell’evento – “Strengthening bilateral cooperation to enable a solid and sustainable development in Uzbekistan”– contribuire alla crescita del Paese e al rafforzamento dei legami economici, culturali e politici con l’Italia, l’Europa e le loro comunità imprenditoriali. Sulla base di relazioni consolidatesi in passato, tradottesi peraltro nel dicembre 2020 nell’organizzazione del primo “Italy-Uzbekistan Business Forum” interamente virtuale, The European House-Ambrosetti ha presentato a Tashkent l’iniziativa “Ambrosetti Uzbekistan Platform”, che si pone, attraverso un programma articolato di attività, l’obiettivo di supportare il paese nel migliorare la propria visibilità regionale e globale, nonché l’attrattività per investimenti esteri. (Res)