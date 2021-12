Business news: semiconduttori, India approva programma di incentivi da 10 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri indiano, presieduto da Narendra Modi, ha approvato un programma per lo sviluppo di un ecosistema di produzione di semiconduttori e display, nell’ambito della “Missione per un’India autosufficiente”, lanciata nel contesto della ripresa post pandemia. Il programma, riferisce un comunicato del governo, comprende incentivi per ogni segmento della catena di approvvigionamento – componenti elettronici, sottogruppi e prodotti finiti – per un valore complessivo di 760 miliardi di rupie (oltre dieci miliardi di dollari). Per le aziende e i consorzi impegnati nella produzione di semiconduttori di silicio e display è previsto un supporto fiscale fino al 50 per cento del costo del progetto. Il sostegno fiscale arriva al 30 per cento delle spese in conto capitale per i semiconduttori composti, la fotonica del silicio, i sensori, i servizi di assemblaggio, test, marcatura e imballaggio (Atmp e Osat) di semiconduttori. (Inn)