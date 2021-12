Mali: governo del Ciad invierà mille militari in più per supplire a riduzione effettivi francesi Barkhane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ciad invierà in Mali altri mille militari nell'ambito della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite (Minusma), a supporto della lotta al jihadismo in corso nel Paese saheliano. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri maliano, confermando con una nota su Twitter il dispiegamento di altre mille unità e precisando che la misura si inserisce nel quadro dell'imminente riduzione degli effettivi francesi presenti in Mali. "Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale precisa che lo schieramento è bilaterale, su richiesta del governo ciadiano e per rafforzare il suo contingente nel nord del Mali dopo la riorganizzazione delle forze coinvolte nell'operazione Barkhane, per resistere alle minacce e proteggere le sue truppe schierate in la zona", si legge nel comunicato. Il governo di N'Djamena ha inviato a gennaio scorso 1.200 uomini per integrare i 750 ciadiani già presenti nella forza G5 Sahel-Barkhane, in cui sono posizionati in particolare alla frontiera con la Nigeria, altra zona calda della regione sub-sahariana. (segue) (Res)