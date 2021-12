Mali: governo del Ciad invierà mille militari in più per supplire a riduzione effettivi francesi Barkhane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro dell'annunciato ritiro, negli ultimi mesi i colloqui tra Francia e Ciad sono proseguiti in diverse occasioni. Il figlio dell'ex presidente Idriss Deby ed attuale presidente della transizione, Mahamat, è stato ricevuto a Parigi da Macron sia lo scorso 12 novembre che il precedente 5 luglio, quando - sono sue parole su Twitter - l'incontro "si è concentrato principalmente sulla cooperazione bilaterale tra i nostri due Paesi e sulla lotta al terrorismo". Diversamente da quanto avvenuto in Mali, in Ciad la Francia non ha apertamente condannato la presa del potere da parte dei militari di Deby in quello che di fatto è stato un colpo di Stato dal momento che la Costituzione ciadiana prevede che, in caso di impedimento permanente del capo dello Stato nell'esercitare le sue funzioni, i poteri passino al presidente del parlamento. Ai funerali dell'ex presidente ciadiano Idriss Deby, lo scorso 23 aprile, Macron ha tenuto un discorso solenne nel quale ha dichiarato che la Francia non permetterà mai a nessuno, né oggi né domani, di mettere in dubbio la stabilità e l’integrità del Ciad. “La Francia sarà presente anche per realizzare la promessa di un Ciad pacifico”, ha aggiunto Macron, invitando il Consiglio militare di transizione (Cmt) guidato dal figlio di Deby a promuovere “stabilità, inclusione, dialogo e una transizione democratica”. (segue) (Res)