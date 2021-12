Mali: governo del Ciad invierà mille militari in più per supplire a riduzione effettivi francesi Barkhane (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al colloquio di luglio, il presidente francese ha cercato rassicurazioni sul sostegno ciadiano nella lotta al terrorismo saheliano. La Francia ha accolto "con favore" la volontà del governo militare di transizione del Ciad di mantenere i suoi impegni internazionali, in particolare nel quadro dell'alleanza anti-jihadista G5 Sahel, ha sottolineato in un comunicato la presidenza francese al termine dell'incontro avvenuto all'Eliseo. Nella nota, Parigi sottolineava che nel corso dell'incontro il presidente Macron "ha precisato gli obiettivi della trasformazione del sistema militare francese nel Sahel", dopo l'annuncio del progressivo ritiro delle forze dell'operazione Barkhane. Parigi ha tenuto inoltre a garantire a N'Djamena che rimarrà "al fianco degli eserciti del Sahel per continuare la lotta contro i gruppi terroristici, sostenendoli sia a livello bilaterale che nel quadro degli impegni multilaterali attraverso le missioni Psdc (Politica di sicurezza e di difesa comune) dell'Unione europea e la task force Takuba", quest'ultima nata come estensione internazionale della missione Barkhane. Il capo della giunta militare ciadiana e il presidente della Repubblica francese hanno sottolineato la necessità di dotare la Forza congiunta del G5 Sahel (FC-G5S) di finanziamenti "sostenibili e prevedibili" e hanno ribadito il loro sostegno alla richiesta dei Paesi del G5 Sahel di far passare la forza sotto la tutela del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. (Res)