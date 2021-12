Covid: positività vertici Rai, Fontana e Sala negativi dopo tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla segnalazione di positività al Covid, del presidente e amministratore delegato della Rai né il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, né il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono stati contattati dalle Ats della loro residenza, perché non considerati “contatti stretti”. L’incontro con i rappresentanti dell’Azienda, infatti, si legge in una nota dell’ufficio stampa di Fontana, si è svolto nel rispetto delle regole di distanziamento e utilizzo dei dpi. Entrambi hanno voluto, a solo titolo precauzionale, effettuare un tampone, che ha dato esito negativo. (Com)