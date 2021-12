© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa al pranzo all'Osteria dei Amis di Marco Cattaneo.‪Via Lodi 34, Casaletto Lodigiano (Lo), ‬Ore 13.30)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, partecipa all'inaugurazione della pista di pattinaggio di Remedello (Bs ).Piazza Castello, Remedello (Bs), (Ore 16)VARIEL’Università Cattolica del Sacro Cuore inaugura l’anno accademico 2021-2022. La cerimonia viene preceduta dalla Celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Presenti il rettore Franco Anelli e la presidente della Commissione europea Ursula Von der LeyenUniversità Cattolica, largo Gemelli 1, (dalle 11)Corteo “No Green Pass”Piazza Castello (dalle 14.30)Presidio della rete “Mai più lager - No Cpr”Darsena di Milano (ore 15)Il leader della Lega Matteo a Salvini partecipa al brindisi prenatalizio della LegaCentro Congressi del Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (ore 18) (Rem)