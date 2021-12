Business news: Cina, crescita vendite al dettaglio rallenta al 3,9 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Cina hanno registrato un aumento del 3,9 per cento nel mese di novembre, crescendo a un ritmo inferiore rispetto al 4,9 per cento dello scorso ottobre. Lo ha riferito l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che attribuisce il calo degli acquisti alla nuova ondata di Covid-19 che ha investito il Paese. L'impatto negativo sulle vendite non ha tuttavia interessato il comparto manifatturiero, minerario e dei servizi di pubblica utilità, che hanno registrato un incremento della produttività pari al 3,8 per cento annuo, in rialzo rispetto al 3,5 per cento di ottobre. (Cip)