Business news: Singapore Airlines sceglie il cargo Airbus A350F

- Singapore Airlines (Sia) ha firmato una lettera d'intenti (Loi) con Airbus per sette aerei cargo Airbus A350F. Lo riferisce un comunicato di Airbus. Con questo accordo l'A350F inizierà a sostituire l'attuale flotta di B747-400F del vettore nel quarto trimestre del 2025. "È per noi un onore vedere che Singapore Airlines ripone la propria fiducia per il rinnovo della flotta nell'A350F. L'A350F è il nuovo cargo di grandi dimensioni e non avrà rivali nel proprio segmento di mercato in termini di efficienza operativa, minori consumi di carburante e risparmio di anidride carbonica", ha dichiarato Christian Scherer, direttore finanziario di Airbus e responsabile of Airbus International. "È gratificante che Singapore Airlines riconosca il valore dell'A350F e che, nel contempo, si rafforzi la nostra già solida partnership", ha aggiunto. All'inizio di quest'anno Airbus ha ricevuto l'approvazione del consiglio di amministrazione per un derivato cargo dell'A350 progettato per soddisfare l'imminente ondata di sostituzioni dei grandi cargo e l'evoluzione dei requisiti ambientali, plasmando il futuro del trasporto aereo. (Com)