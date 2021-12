Regno Unito: ministro per la Brexit David Frost rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Brexit del Regno Unito, David Frost, ha rassegnato le dimissioni la scorsa settimana. È quanto riportato per primo dal quotidiano “Daily Mail”, secondo cui Frost avrebbe lasciato l’incarico per la “direzione politica” del governo, compresa la decisione di introdurre misure restrittive più severe per arginare i contagi di Covid-19. Frost, tuttavia, avrebbe scelto di non creare ulteriori polemiche a un esecutivo già in difficoltà come quello guidato dal premier, Boris Johnson, accettando di lasciare l’incarico a gennaio. (Rel)