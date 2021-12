Business news: India, in corso colloqui con Taiwan su produzione semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha avviato colloqui con Taiwan su un accordo di libero scambio e sulla creazione di un centro di produzione di semiconduttori. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Le parti hanno istituito quattro gruppi di lavoro all’inizio di quest’anno che si stanno concentrando sui semiconduttori, sull’istruzione, sulla formazione di manodopera altamente specializzata e su un accordo per gli investimenti e il commercio. Secondo il giornale indiano, intorno alla metà dell’anno i contatti si sono intensificati, con almeno due incontri virtuali sui semiconduttori e uno sugli scambi commerciali. In particolare, stando alla testata, si starebbe esplorando la possibilità della creazione di un hub in India da parte di uno dei colossi taiwanesi dei semiconduttori, come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) o United Microelectronics Corporation (Umc). Nuova Delhi avrebbe proposto diversi siti. (Inn)