Nato: "Der Spiegel", generale Wolters propone di schierare 1.500 militari in Bulgaria e Romania

- Il generale statunitense Tod D. Wolters, comandante supremo alleato per l'Europa (Saceur), ha proposto di rafforzare con 1.500 militari la presenza della Nato in Romania e Bulgaria. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale tedesco “Der Spiegel”, infatti, Wolters vorrebbe espandere nei due Paesi balcanici la missione "Enhanced Forward Presence", già operativa negli Stati baltici e in Polonia. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di un ulteriore rafforzamento della presenza militare lungo il fianco orientale della Nato mirato a contenere una potenziale aggressione russa contro l’Ucraina. Wolters ha sottolineato che l'espansione della missione della Nato non sarebbe una provocazione nei confronti di Mosca, quanto piuttosto una rassicurazione per le nazioni alleate della regione. Tale misura, inoltre, non violerebbe il cosiddetto “Nato-Russia Act”, che proibisce lo stazionamento permanente di grandi contingenti militari sul fianco orientale. Per questo motivo le truppe schierate nei Paesi baltici non sono permanenti, ma operano seguendo costanti attività di rotazione. (segue) (Geb)