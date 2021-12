Nato: "Der Spiegel", generale Wolters propone di schierare 1.500 militari in Bulgaria e Romania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ufficialmente, la Nato non ha voluto confermare tali consultazioni interne sull'espansione della missione sul fianco orientale, ma fonti diplomatiche della rivista tedesca specificano che l'argomento potrebbe probabilmente emergere alla prossima riunione dei ministri della Difesa. Oana Longescu, portavoce del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, non ha risposto a domande specifiche di “Der Spiegel” sulla questione, limitandosi ad affermare che l’Alleanza rimarrà "vigile" e prenderà "tutte le misure necessarie" per proteggere i partner da qualsiasi minaccia. La riluttanza a rilasciare dichiarazioni ufficiali è comprensibile, perché la proposta di Wolters potrebbe avere esattamente l’effetto opposto di quello auspicato. (segue) (Geb)