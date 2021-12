Nato: "Der Spiegel", generale Wolters propone di schierare 1.500 militari in Bulgaria e Romania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato di voler negoziare delle garanzie di sicurezza con gli Stati Uniti per risolvere la crisi in corso al confine con l’Ucraina. La bozza di queste garanzie, consegnata nei giorni scorsi alla Nato, è stata pubblicata ieri dal ministero degli Esteri di Mosca e prevede chiaramente la rassicurazione che l’Alleanza non schieri nuovi contingenti militari in prossimità dei confini russi. Con un ampliamento della missione "Enhanced Forward Presence" avverrebbe, tuttavia, esattamente ciò che la Russia chiede di evitare per stabilizzare la situazione. La proposta di Wolters, se confermata, rischia di fare emergere anche delle spaccature in seno alla stessa Nato: i Paesi dell’Europa orientale, infatti, la accoglierebbero con ogni probabilità molto positivamente, mentre lo stesso non si può dire degli alleati occidentali, più riluttanti ad adottare una misura potenzialmente esplosiva. (Geb)