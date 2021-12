Vaticano: Accademia Mariana Internationalis, nominati 25 coordinatori del dipartimento per il benessere integrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il benessere integrale è oggi una priorità che riguarda tutta l'umanità che vive in un ambiente che dobbiamo custodire e migliorare: la nostra accademia ha voluto creare questo dipartimento guardando alla donna che ha reso Gesù nostro fratello dandole una casa, dove ha potuto crescere in età, sapienza e grazia”, ha commentato padre Stefano Cecchin, presidente dell’Accademia. "Si sta consolidando sempre più la convinzione che le fragilità che hanno trasformato un’epidemia in emergenza (prima sanitaria, poi economica e quindi sociale) sono state create dal non aver posto per anni e decenni il benessere al centro delle visioni, delle attenzioni e delle valutazioni dei paesi e dei singoli individui: occorre rimettere il benessere dei singoli e delle comunità al centro delle decisioni e delle conseguenti azioni”, ha aggiunto Filomena Maggino, coordinatrice del dipartimento, aggiungendo che la ripartenza può utilizzare “molti strumenti e diverse strategie che devono però essere orientati verso un unico obbiettivo, il benessere dei cittadini che è necessariamente anche benessere delle comunità, dei territori e dell’ambiente, in un'unica visione sistemica”. (Civ)