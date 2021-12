Milano: Palmeri (Polo), per elezioni consiglio metropolitano non faremo scelte di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per le elezioni di domani con cui si sceglierà il Consiglio Metropolitano abbiamo scritto ai sindaci e ai consiglieri dei Comuni una lettera in cui abbiamo evidenziato l'importanza dell'insieme delle liste civiche presenti nel nostro territorio, che non possono rimanere fuori da Palazzo Isimbardi: per questo abbiamo deciso di sostenere un candidato civico nella Lista 'Insieme', fuori dallo schema dei partiti nazionali. Voteremo per l'ottimo Paolo Gobbi, riconfermato sindaco di Vignate, giovane ma di grande esperienza. Non è pensabile che lo straordinario mondo di impegno civico municipale presente nel territorio non abbia la giusta rappresentanza in queste elezioni di secondo livello (ricordiamo infatti che hanno scelto di non far votare i cittadini), come anche in sede Anci". Lo dichiara in una nota Manfredi Palmeri, Consigliere comunale liberale di Milano e capogruppo a Palazzo Marino, rieletto con una lista civica. (segue) (Com)