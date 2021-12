Spagna: catene di distribuzione, minaccia sciopero autotrasportatori costata 250 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero degli autotrasportatori che si sarebbe dovuto svolgere il 20, 21 e 22 dicembre prossimi in Spagna è costato ai settori manifatturiero e della distribuzione circa 250 milioni di euro. È quanto riferito dalle associazioni di categoria dei due comparti Aecoc e Aedas, che hanno accolto positivamente oggi la notizia dell’annullamento dello sciopero dopo che ieri è stato annunciato il raggiungimento di un accordo fra i datori di lavoro del settore e il governo di Madrid. Tuttavia, come riferisce il quotidiano "El Mundo", le due associazioni hanno criticato “il ritardo nel raggiungimento di tale accordo”, arrivato “appena due giorni prima dell'inizio della settimana di Natale", un fatto che hanno descritto come "inspiegabile". "Che l'interruzione dei trasporti sia stata revocata è una buona notizia, soprattutto nelle date di Natale, che si aggiungono al consueto traffico di milioni di persone che viaggiano per festeggiare le feste con le proprie famiglie", sottolineano le due associazioni. "Saremmo stati grati che che le trattative si fossero concluse prima poiché per garantire l'approvvigionamento ai consumatori hanno comportato costi aggiuntivi di oltre 250 milioni di euro", affermano fonti di Aecoc e Aedas. Produttori e distributori ricordano che già durante la serrata dello scorso anno hanno svolto un "esercizio di responsabilità" per garantire l'approvvigionamento nei negozi e nei grandi supermercati, che "insieme agli imprenditori del settore dei trasporti ha comportato un costo aggiuntivo di oltre 536 milioni di euro". (Spm)