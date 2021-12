Vaticano: Accademia Mariana Internationalis, nominati 25 coordinatori del dipartimento per il benessere integrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati nominati i 25 coordinatori del Dipartimento per il benessere integrale nato in seno alla Pontificia Accademia Mariana Internationalis. Le attività del dipartimento, si legge in una nota, sono orientate a costruire un vero e proprio cantiere sulla buona governance, luogo di pensiero e di azione, per creare una nuova cultura politica che adotti concetti quali rispetto, equità, valutazione d’impatto in un'unica visione sistemica, integrale. Per questo, prosegue la nota, sono stati definiti 25 comitati internazionali, affidati ad altrettanti coordinatori appartenenti al mondo scientifico, accademico, politico, imprenditoriale, associativo. Il comitato Ambienti, comunità, persona e benessere integrale sarà coordinato da Giuseppe Buffon. Il comitato Ecologia integrale, diritti umani, giurisprudenza e relazioni internazionali sarà coordinator da Paolo Cancelli, mentre il comitato Ecologia integrale e giurisdizione sarà affidato a Claudio Franchini. A Silvia Paparella andrà il comitato Benessere integrale e rispetto dell’ambiente, mentre a Giuseppe Torre e William Nonnis andranno rispettivamente i comitati Sfide tecnologiche nel contesto del benessere integrale; e Mondi digitali, sicurezza e benessere delle persone e delle comunità. (segue) (Civ)