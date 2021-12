Mali: governo del Ciad invierà mille militari in più per supplire a riduzione effettivi francesi Barkhane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parigi ha lanciato a giugno scorso una riorganizzazione della missione antijihadista Barkhane, con un ridimensionamento degli effettivi che prevede di passare entro il 2023 a 3mila unità sulle oltre 5mila attualmente di stanza in Mali. I militari francesi hanno lasciato questa settimana la base di Timbuctù, dopo quasi nove anni di presenza. Atteso lunedi a Bamako per incontrare il colonnello Assimi Goita, capo del governo di transizione maliano, il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato la visita, per ragioni - riferisce "Africa Intelligence" - legate alla gestione della crisi sanitaria in Francia e a divergenze con la giunta militare sul formato dell'incontro maliano. Nei mesi scorsi ha suscitato viva preoccupazione a livello internazionale la notizia di colloqui in corso fra le autorità di Bamako e le milizie paramilitari russe Wagner per la stipula di un contratto - finora negato da Bamako - di difesa del territorio, a seguito della riduzione degli effettivi Barkhane. (segue) (Res)