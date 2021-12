Cile: domani il secondo turno delle presidenziali, Kast e Boric si contendono il voto dei moderati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei comizi di chiusura della campagna elettorale entrambi i candidati hanno usato toni forti nei confronti dell'oppositore. "Siamo una generazione che apprende dal passato" ha detto Boric ieri nella sua arringa a conclusione del comizio tenuto nel Parque Almagro della capitale Santiago. "Ci siamo uniti per sconfiggere la dittatura, ci siamo uniti per democratizzare il Cile, ci siamo uniti per darci una nuova Costituzione e adesso ci uniremo per sconfiggere l'erede di questo governo (di Sebastian Pinera) e del pinochetismo", ha aggiunto l'alfiere della coalizione Apruebo Dignidad, nata sulla scia delle proteste sociali che hanno scosso il Paese tra ottobre 2019 e marzo 2020 e sostenuta dal Partito comunista. "La sinistra porta alla povertà, quella povertà che ha trascinato paesi come il Venezuela, Nicaragua e Cuba, in situazioni incredibili che costringono le persone a fuggire", ha affermato da parte sua Kast in un discorso di chiusura tenuto a Santiago, tornando ad agitare lo spauracchio del comunismo. (segue) (Abu)