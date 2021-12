Cile: domani il secondo turno delle presidenziali, Kast e Boric si contendono il voto dei moderati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rimarcare la distanza tra i due candidati è stata la morte di Lucia Hiriart, vedova dell'ex dittatore Pinochet, deceduta giovedì all'età di 99 anni. Sebbene sia un estimatore dichiarato di Pinochet, Kast ha escluso la sua partecipazione ai funerali di Hiriart. "Al di là delle condoglianze alla famiglia, poiché sempre la perdita di un familiare è un fatto doloroso, non voglio fare di questa questione un fatto politico", ha dichiarato Kast alla stampa locale, dicendosi dispiaciuto del fatto che ci sia stata gente che abbia celebrato la morte della vedova di Pinochet. Boric ha invece affermato che Hiriart è "morta nell'impunità, nonostante il profondo dolore e la divisione che ha causato nel Paese". In un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter il candidato della sinistra ha ribadito quindi il suo "rispetto per le vittime della dittatura in questo momento". "Non celebro né la morte né l'impunità", ha concluso. (segue) (Abu)