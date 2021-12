Cile: domani il secondo turno delle presidenziali, Kast e Boric si contendono il voto dei moderati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno delle presidenziali disputato il 21 novembre - con un'affluenza di solo il 45,4 per cento -, Kast si era imposto con oltre il 28 per cento delle preferenze contro il 25,7 di Boric. Il risultato aveva rispettato in linea di massima le proiezioni degli ultimi sondaggi, e aveva confermato il netto ridimensionamento delle forze di centro che hanno governato il Paese dal ritorno alla democrazia. Il candidato della coalizione di governo, Sebastian Sichel, si è fermato al 12,5 per cento, mentre l'alfiere del centrosinistra, Yasna Provoste, ha raccolto poco più dell'11 per cento dei consensi. (segue) (Abu)