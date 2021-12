Cile: domani il secondo turno delle presidenziali, Kast e Boric si contendono il voto dei moderati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sorpresa del primo turno è stata il liberale Franco Parisi, giunto terzo al primo turno con il 12,8 per cento dei voti. Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato il 4 dicembre dalla società Cadem in vista del ballottaggio, il 45 per cento dei votanti di Parisi propenderebbe per Boric mentre solo il 16 per cento ha dichiarato che voterà per Kast. Secondo gli analisti tuttavia, uno dei fattori di maggiore incertezza risiede proprio nel possibile "ricambio" dell'elettorato tra primo e secondo turno. Nelle elezioni del 2017 apparvero infatti al secondo turno 1,4 milioni di elettori che non avevano votato al primo e scomparvero parallelamente un milione di elettori che avevano partecipato alla prima tornata. (Abu)