Bielorussia: ministro Esteri, pronti a schierare armi nucleari in caso di minacce Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia è pronta ad accettare il dispiegamento di armi nucleari sul proprio territorio in caso di minacce da parte della Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, in un'intervista al canale televisivo “Rt”. "Quello che il presidente Aleksandr Lukashenko ha detto che stiamo considerando la possibilità di schierare armi nucleari nel nostro territorio è una delle possibili risposte alle future potenziali azioni dell'Alleanza atlantica nel territorio polacco", ha detto Makei. In precedenza, Lukashenko ha affermato che Minsk avrebbe offerto a Mosca di dislocare delle armi nucleari sul suo territorio se la Nato decidesse di fare altrettanto in Polonia. (Rum)