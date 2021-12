Algeria: premier, attribuiamo grande importanza a partenariato Turchia-Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria attribuisce grande importanza al partenariato tra Africa e Turchia, che riunisce da un lato un continente di cui siamo parte integrante e per il quale lavoriamo instancabilmente per la sua stabilità, il suo sviluppo multidimensionale e la prosperità dei suoi popoli e, dall'altro la Repubblica di Turchia, con la quale manteniamo relazioni storiche e comunanze di civiltà, culturali e sociali, intrecciate attraverso diversi secoli. Lo ha dichiarato il primo ministro algerino, Aimene Benabderrahmane, durante i lavori del terzo vertice Turchia-Africa. L'Algeria "continuerà a sostenere questa partnership per rafforzare la cooperazione tra Africa e Turchia e per essere all'altezza delle aspirazioni dei nostri popoli", ha aggiunto. "Questo è il messaggio trasmessovi dal presidente Abdelmadjid Tebboune che condivide con voi la sua certezza che questo vertice e le sue risoluzioni aiuteranno a tracciare orizzonti ambiziosi e a portare questa illustre partnership verso orizzonti più ampi al fine di raggiungere gli obiettivi e le priorità dell'Africa e della Turchia per essere un modello da seguire nella cooperazione internazionale”, ha aggiunto. (segue) (Ala)