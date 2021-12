Algeria: premier, attribuiamo grande importanza a partenariato Turchia-Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio ha quindi osservato che “ci sono tutti i fattori per il successo di questa partnership, sia che si tratti della volontà politica che si è rafforzata dal primo vertice tenutosi nel 2008 ad Istanbul, sia in termini di condizioni favorevoli alla ripresa dello sviluppo del continente, che continua il suo costante approccio verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2063 per uno sviluppo integrato, favorito dalla sicurezza e dalla stabilità", ha affermato. Secondo Benabderrahmane, l'entrata in vigore dell'Accordo sull'area di libero scambio continentale all'inizio del 2021 avrà un "impatto significativo" sul consolidamento della nuova immagine dell'Africa, "piena di speranza e di opportunità". (Ala)