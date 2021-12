Bulgaria: focolaio di influenza aviaria a Stara Zagora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità è stato rilevato in un allevamento industriale di pollame nei pressi della città di Stara Zagora, in Bulgaria. Lo ha riferito l'agenzia per la sicurezza alimentare del Paese. La malattia, causata da un virus di tipo A altamente patogeno, è stata rilevata in un allevamento di anatre, dove ci sono più di 7 mila uccelli che dovranno essere soppressi. Sono state adottate misure preventive e di quarantena entro un raggio di 10 chilometri dall'epidemia e i controlli veterinari sono stati rafforzati, mentre sono in corso le indagini sulle cause dell'infezione. (Seb)