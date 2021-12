Austria: Covid, dal 20 dicembre ingresso consentito a vaccinati o guariti e con test Pcr negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 20 dicembre in Austria entreranno solo persone vaccinate contro il Covid-19 o guarite dalla malattia e in grado di esibire un test Pcr negativo. È quanto riferito dal ministero degli Esteri di Vienna, secondo cui chi non sarà in grado di esibire un test negativo sarà sottoposto alla misura immediata di quarantena per dieci giorni. Fanno eccezione le persone che hanno ricevuto una vaccinazione di richiamo che non saranno tenute a esibire il test Pcr. Le donne in gravidanza che non possono essere vaccinate senza rischi, invece, dovranno mostrare un test negativo. Per i pendolari transfrontalieri e i bambini, invece, sono previste delle misure specifiche. In caso di quarantena questa non potrà terminare prima del quinto giorno e in seguito un nuovo test Pcr risultato negativo al Covid. (Geb)