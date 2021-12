Messico: Commissione elettorale sospende referendum su mandato Lopez Obrador per "mancanza di fondi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio generale della commissione elettorale (Ine) del Messico ha deciso di sospendere "per mancanza di fondi" il referendum indetto per il prossimo 10 aprile per chiedere le dimissioni del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ("Amlo"). Lo riferisce la stessa commissione, spiegando che il referendum rimane sospeso fino a quando il corpo elettorale non avrà fondi sufficienti per organizzare il voto. Secondo quanto dichiarato ai media dal consigliere Jaime River, organizzare il voto con un budget ristretto implicherebbe l'installazione di un numero limitato di urne, elemento che ridurrebbe la portata della consultazione e la sua rappresentatività. Il consigliere ha definito lo sforzo fatto per adeguare la spesa "insufficiente", e inevitabile la decisione della commissione. La decisione è stata contestata dalle fila di opposizione ed in particolare dal leader del Partito d'Azione Nazionale, Marko Cortés, che ha accusato il Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena), al governo, della mancanza di risorse e di ingerenza nella gestione dell'Ine.(Mec)