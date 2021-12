Armenia-Turchia: vicepresidente Parlamento Rubinyan inviato speciale per dialogo di Erevan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 dicembre scorso, la Turchia ha nominato Serdar Kilic, ex ambasciatore negli Stati Uniti, come inviato speciale per discutere i passi per la normalizzazione dei legami con l'Armenia, come annunciato dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando con i giornalisti. "Ci consultiamo con l'Azerbaigian su ogni questione. Nessuno dovrebbe chiedersi se possiamo agire in modo indipendente o separato dall'Azerbaigian. Siamo una nazione, due Stati. Queste sono cose positive che andranno a beneficio di tutti noi", ha aggiunto Cavusoglu.(Res)