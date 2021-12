© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dei migranti, Roma Capitale ha aderito all'iniziativa Lanterne verdi, lanciata da più associazioni umanitarie che operano nel campo dell'accoglienza e del supporto ai migranti. "Per questo oggi la facciata di Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio si è illuminata di verde", spiega su Facebook l'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari. (Rer)