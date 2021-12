Legge Bilancio: De Petris (Leu), emendamento governo su delocalizzazioni ancora inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- Domani “presenteremo subemendamenti all'emendamento del governo sulle delocalizzazioni, che appare ancora inadeguato e non sufficiente a fronteggiare la situazione e a frenare le aziende che vogliono delocalizzare dopo aver incassato contributi spesso molto ingenti". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. “Le nuove regole non sembrano potersi applicare alle cause già in corso, le sanzioni sono troppo blande e manca qualsiasi riferimento alla restituzione dei contributi: è evidente che senza un intervento molto più drastico non sarà possibile contrastare delocalizzazioni e licenziamenti", ha detto. (Com)