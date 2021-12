Perù: Congresso vota contro aumento delle tasse a compagnie minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha votato contro la proposta di aumentare le tasse alle grandi compagnie minerarie che operano nel Paese. Lo riferisce il quotidiano "La Republica", precisando che la posizione contraria è stata sostenuta con 96 voti dai partiti di opposizione Forza Popolare, Azione Popolare, Alleanza per il Progresso, Avanza País, Rinnovamento popolare e Uniti per il Perù, mentre il partito di governo Peru Libre ha votato diviso con 17 voti a favore e 13 contrari. Nel testo adottato dal Congresso viene impedito all'Esecutivo di apportare modifiche al regime fiscale minerario, nonostante il prezzo dei metalli sia cresciuto a livelli record, generando eccedenze per le aziende del settore. La stampa di settore ricorda a questo proposito che, in base alle raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), il Perù ha spazio per aumentare il carico fiscale minerario senza intaccare la competitività nazionale. Bocciate anche le proposte di semplificazione del sistema fiscale delle piccole imprese e la possibilità per l'Esecutivo di aumentare l'imposta sull'affitto o sul reddito da capitale, cosi come è stata respinta la proposta di stabilire un meccanismo affinché piattaforme digitali come Netflix o Spotify paghino l'imposta generale sulle vendite. (Brb)