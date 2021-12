Mps: sindacati, dopo call con Ad permane preoccupazione per futuro del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di venerdì 17 dicembre le organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno incontrato in conference call l’amministratore delegato di Mps, Guido Bastianini, a seguito della riunione del Cda che ha deliberato le linee guida della proposta di nuovo piano strategico 2022-2026. In premessa, si legge in una nota diffusa oggi, l’Ad ha confermato che il pano dovrà essere sottoposto all’approvazione prima della Dg Competition e quindi della Bce e del single resolution board della Ue: non è improbabile che in questo percorso, dai tempi non oggi prevedibili, possano essere richieste modifiche e integrazioni. “Nulla di certo è quindi emerso dall’incontro e, a pochi giorni dalla scadenza dei termini ancora non ufficialmente prorogati dalla Ue per la permanenza del Mef nel capitale, permane la forte preoccupazione per la prospettiva futura del gruppo: il governo si attivi per il definitivo risanamento e rilancio della banca, che avrebbe sicuri effetti positivi anche nell’importante percorso di ripresa sociale ed economica del nostro Paese”, scrivono i sindacati. In assenza quindi di contenuti specifici e certi, prosegue la nota, le sigle hanno “nuovamente ribadito che la sostenibilità sociale per le lavoratrici e i lavoratori del nuovo piano industriale rappresenterà l’aspetto da cui non si potrà prescindere, con particolare riferimento alla salvaguardia e alla tutela dei livelli occupazionali e retributivi di tutti i dipendenti oltreché dell’integrità del perimetro del gruppo stesso”. (Com)