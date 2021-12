Torino: Lega, incidente conferma che sono necessarie azioni per sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta vittime: ancora una volta tre persone che svolgevano il loro lavoro hanno perso la vita. Lo affermano in una nota Gualtiero Caffaratto e Andrea Giaccone, deputati della Lega e componenti della commissione Lavoro alla Camera. “Ora bisogna accelerare sulle misure per fermare queste tragedie purtroppo ricorrenti: l'ennesimo incidente mortale che si è registrato oggi a Torino conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che non sono più rinviabili alcune azioni”, hanno detto. (Com)