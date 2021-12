Difesa: Pretto (Lega), risoluzione per istituire Giornata nazionale mutilati e invalidi di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho predisposto una risoluzione da presentare in commissione Difesa per l'istituzione di una Giornata nazionale mutilati e invalidi di guerra, affinché le gesta e l'impegno delle migliaia di donne e uomini che combattono per il nostro Paese non vadano dimenticati". Così in una nota il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto, componente della commissione Difesa. "Le guerre combattute dall'Italia e, più recentemente, le numerose missioni di mantenimento della pace in cui sono state impegnate le nostre Forze Armate, hanno lasciato una pesante eredità su molte donne e uomini, il cui sacrificio purtroppo non è sempre adeguatamente onorato. L'Associazione nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra - aggiunge - raggruppa attualmente circa 40mila iscritti, tra mutilati, invalidi di guerra, vedove ed orfani titolari di pensione di reversibilità e nuovi soci; si pensi solamente alle conseguenze della missione in Afghanistan, che è costata al Paese il ferimento di 723 militari, alcuni dei quali hanno riportato gravi invalidità arrivando anche a mutilazioni ed amputazioni". "Nell'attesa che vengano disposte migliorie ai trattamenti di cui gli invalidi e mutilati di guerra beneficiano, soprattutto per coloro che hanno subito gravi menomazioni nel corso delle numerose missioni militari alle quali l'Italia ha preso parte con i propri soldati, ritengo di fondamentale importanza un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore morale del loro sacrificio", conclude. (Com)