Natale: torna il presepe vivente a Tarquinia in provincia di Viterbo

- Si riaccende la magia del presepe vivente di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il quartiere di San Martino il 26 dicembre, il 2 e il 6 gennaio 2022 si trasformerà nell'antica Betlemme con bellissime scenografie e i figuranti a dar vita a una delle rappresentazioni più suggestive del Lazio. Lo riferisce una nota dell'associazione Presepe vivente Tarquinia che organizza l'evento in collaborazione con il Comune di Tarquinia. Per il giorno dell'Epifania tornerà il fastoso corteo dei Re Magi, che percorrerà le vie del centro storico per raggiungere la natività. Il percorso partirà da via San Giacomo per accedere a Campo Cialdi, che farà da sfondo all'accampamento della legione romana, alle prigioni, al mulino ad acqua, ai pastori e ad alcune novità: la ricostruzione in pietra di un'antica casa e di un grande albero, sotto le cui fronde, si animerà una piccola scuola con il maestro intento a insegnare a scrivere su tavolette di cera ai bambini. (segue) (Com)